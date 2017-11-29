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У Кропивницькому відновили газопостачання усіх котелень

У Кропивницькому відновили газопостачання усіх котелень

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 листопада. УНН. Газопостачання у Кропивницькому відновлене до усіх семи раніше відключених котелень, передає УНН з посиланням на прес-служби міської ради.

“Останньою розблокованою котельнею, до якої поновили подачу блакитного палива, стала модульна котельня на селищі Новому. Для запуску цієї котельні довелося виконувати земляні роботи, оскільки представники ВАТ „Кіровоградгаз“ для припинення газопостачання розрили мережу і вставили в трубу блокувальний пристрій”, — повідомили в прес-службі.

Також в прес-службі додали, що всі котельні ДП “Кіровоградтепло”, які відновили свою роботу, вже вийшли на санітарні норми подачі теплоносія.

Нагадаємо, 28 листопада понад 100 житлових будинків залишились без тепла у Кропивницькому.

Українські Національні Новини

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