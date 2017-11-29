В Кропивницком восстановили газоснабжение всех котельных

"Последней разблокированной котельной, к которой возобновили подачу голубого топлива, стала модульная котельная в поселке Новом. Для запуска этой котельной пришлось выполнять земляные работы, поскольку представители ОАО "Кировоградгаз" для прекращения газоснабжения разрыли сеть и вставили в трубу блокирующее устройство", - сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что все котельные ГП "Кировоградтепло", которые возобновили свою работу, уже вышли на санитарные нормы подачи теплоносителя.

Напомним, 28 ноября более 100 жилых домов остались без тепла в Кропивницкому.