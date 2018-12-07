У Кропивницькому транслювали 8 заборонених каналів країни-агресора
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 грудня. УНН. Співробітники Служби безпеки України блокували у Кропивницькому ретрансляцію заборонених в нашій країні російських телевізійних каналів. Про це УНН поінформували в прес-групі У СБУ в області.
Правоохоронці встановили, що один із місцевих провайдерів нелегально надавав жителям обласного центру послуги з ретрансляції восьми телеканалів країни-агресора. Вказаний контент входить до Переліку іноземних програм, зміст яких не відповідає вимогам вітчизняного законодавства та Європейської конвенції про транскордонне телебачення.
За інформацією СБУ, спецслужби РФ використовують функціонування російських телеканалів в Україні для поширення дезінформації та провокативних матеріалів, спрямованих на загострення суспільно-політичної ситуації в нашій державі.
Співробітники СБУ повідомили Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення щодо правового регулювання та застосування адміністративно-правових санкцій до порушника ліцензійних умов.
Нагадаємо, в Україні заборонили низку російських телеканалів.