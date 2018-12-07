В Кропивницком транслировали 8 запрещенных каналов страны-агрессора
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 декабря. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Кропивницком ретрансляцию запрещенных в нашей стране российских телевизионных каналов. Об этом УНН сообщили в пресс-группе У СБУ в области.
Правоохранители установили, что один из местных провайдеров нелегально предоставлял жителям областного центра услуги по ретрансляции восьми телеканалов страны-агрессора. Указанный контент входит в Перечень иностранных программ, содержание которых не соответствует требованиям отечественного законодательства и Европейской конвенции о трансграничном телевидении.
По информации СБУ, спецслужбы РФ используют функционирования российских телеканалов в Украине для распространения дезинформации и провокационных материалов, направленных на обострение общественно-политической ситуации в нашей стране.
Сотрудники СБУ сообщили Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания относительно правового регулирования и применения административно-правовых санкций к нарушителю лицензионных условий.
Напомним, в Украине запретили ряд российских телеканалов.