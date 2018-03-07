У Кропивницькому сьогодні стартують відновлювальні роботи теплової мережі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Учора, 6 березня близько 10 год ранку у м.Кропивницький по вул.Євгена Тельнова 2-в стався порив теплової мережі (діаметром 100 мм), внаслідок чого без теплопостачання залишилося 4 п’ятиповерхових житлових будинки (близько 800 мешканців) та музична школа. Відновлювальні роботи заплановано на 7 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ДСНС.
Згідно з повідомленням, ситуація перебуває на контролі ДСНС.
Нагадаємо, у Вінницькій області пожежні врятували п'ять дітей із палаючого будинку. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.