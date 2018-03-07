В Кропивницком сегодня стартуют восстановительные работы тепловой сети
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Вчера, 6 марта около 10 часов утра в г.Кропивницким по ул.Евгена Тельнова 2-в произошел порыв тепловой сети (диаметром 100 мм), в результате чего без теплоснабжения осталось 4 пятиэтажных жилых дома (около 800 жителей) и музыкальная школа. Восстановительные работы планируются на 7 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ДСНС.
Согласно сообщению, ситуация находится на контроле ДСНС.
Напомним, в Винницкой области пожарные спасли пять детей из горящего дома. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС Украины.