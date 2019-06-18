У Кропивницькому школяр стрибнув у воду і зламав хребет
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 червня. УНН. У Кропивницькому 16-річний учень 9-Б НВО №16 Олексій Гриневич стрибнув у воду і тяжко травмувався. Про це кореспонденту УНН повідомили в навчальному закладі.
“Хлопець купався у річці в Кропивницькому і невдало стрибнув у воду. Там і таблички були, але дитина — проігнорувала. Він стрибнув головою вниз і зламав таким чином три хребці”, — прокоментувала класний керівник школяра Валентина Лозова.
Зараз школяр перебуває в реанімації обласної лікарні. Він у свідомості, але не відчуває ніг. Піднімає руки, але пальці не працюють. Наразі стоїть питання про транспортування його у Київ, де хлопця прооперують.
Нагадаємо, у Харкові дитина зламала хребет під час розваг на батуті.