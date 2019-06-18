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В Кропивницком школьник прыгнул в воду и сломал позвоночник

Киев • УНН

 • 10505 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 июня. УНН. В Кропивницком 16-летний ученик 9-Б УВО №16 Алексей Гриневич прыгнул в воду и тяжело травмировался. Об этом корреспонденту УНН сообщили в учебном заведении.

В Кропивницком школьник прыгнул в воду и сломал позвоночник

"Парень купался в реке в Кропивницком и неудачно прыгнул в воду. Там и таблички были, но ребенок - проигнорировал. Он прыгнул головой вниз и сломал таким образом три позвонка", - прокомментировала классный руководитель школьника Валентина Лозовая.

Сейчас школьник находится в реанимации областной больницы. Он в сознании, но не чувствует ног. Поднимает руки, но пальцы не работают. Сейчас стоит вопрос о транспортировке его в Киев, где парня прооперируют.

Напомним, в Харькове ребенок сломал позвоночник во время развлечений на батуте.

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