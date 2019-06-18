В Кропивницком школьник прыгнул в воду и сломал позвоночник
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 июня. УНН. В Кропивницком 16-летний ученик 9-Б УВО №16 Алексей Гриневич прыгнул в воду и тяжело травмировался. Об этом корреспонденту УНН сообщили в учебном заведении.
"Парень купался в реке в Кропивницком и неудачно прыгнул в воду. Там и таблички были, но ребенок - проигнорировал. Он прыгнул головой вниз и сломал таким образом три позвонка", - прокомментировала классный руководитель школьника Валентина Лозовая.
Сейчас школьник находится в реанимации областной больницы. Он в сознании, но не чувствует ног. Поднимает руки, но пальцы не работают. Сейчас стоит вопрос о транспортировке его в Киев, где парня прооперируют.
Напомним, в Харькове ребенок сломал позвоночник во время развлечений на батуте.