У Кропивницькому школяр провалився у недобудований погреб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні вдень у Кропивницькому школяр провалився у недобудований погреб. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
“21 березня о 15:12 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що на вул. Жадова у м. Кропивницький дитина впала в недобудований погріб та потрібна допомога”, — йдеться у повідомленні.
Як з’ясувалось, школяр під час прогулянки не помітив під товщею снігу небезпечне місце та провалився. Рятувальники за допомогою драбини дістали хлопчика з пастки. Медична допомога дитині не знадобилась.
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