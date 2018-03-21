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У Кропивницькому школяр провалився у недобудований погреб

У Кропивницькому школяр провалився у недобудований погреб

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні вдень у Кропивницькому школяр провалився у недобудований погреб. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.

“21 березня о 15:12 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що на вул. Жадова у м. Кропивницький дитина впала в недобудований погріб та потрібна допомога”, — йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалось, школяр під час прогулянки не помітив під товщею снігу небезпечне місце та провалився. Рятувальники за допомогою драбини дістали хлопчика з пастки. Медична допомога дитині не знадобилась.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва на одному з будівельних майданчиків знайдено мертвою 12-річну дівчинку. За попередніми даними, дівчина вчинила самогубство.

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