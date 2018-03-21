В Кропивницкому школьник провалился в недостроенный погреб

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 20055 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 25635 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 71187 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 78485 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102353 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109408 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116690 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121963 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133111 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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В Кропивницкому школьник провалился в недостроенный погреб

В Кропивницкому школьник провалился в недостроенный погреб

Киев  •  УНН

 • 8129 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Сегодня днем ​​в Кропивницком школьник провалился в недостроенный погреб. Об этом сообщает пресс-служба ГоСЧС, передает УНН.

"21 марта в 15:12 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Жадова в г.. Кропивницкий ребенок упал в недостроенный погреб и нужна помощь", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, школьник во время прогулки не заметил под толщей снега опасное место и провалился. Спасатели с помощью лестницы и достали мальчика из ловушки. Медицинская помощь ребенку не понадобилась.

Напомним, в Святошинском районе Киева на одной из строительных площадок найдена мертвой 12-летняя девочка. По предварительным данным, девушка совершила самоубийство.

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