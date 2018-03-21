В Кропивницкому школьник провалился в недостроенный погреб
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Сегодня днем в Кропивницком школьник провалился в недостроенный погреб. Об этом сообщает пресс-служба ГоСЧС, передает УНН.
"21 марта в 15:12 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Жадова в г.. Кропивницкий ребенок упал в недостроенный погреб и нужна помощь", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, школьник во время прогулки не заметил под толщей снега опасное место и провалился. Спасатели с помощью лестницы и достали мальчика из ловушки. Медицинская помощь ребенку не понадобилась.
Напомним, в Святошинском районе Киева на одной из строительных площадок найдена мертвой 12-летняя девочка. По предварительным данным, девушка совершила самоубийство.