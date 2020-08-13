У Кривому Розі згорів прогулянковий катер

Повідомлення про те, що на причалі Кресовського водосховища Покровського району міста Кривий Ріг горить прогулянковий водний катер, рятувальники отримали 13-го серпня о 3:23.

На місці рятувальники встановили, що вогнем охоплений пришвартований на причалі прогулянковий катер “Анна”. Пізніше було встановлено, що займання виникло всередині приміщення водного транспорту, розрахованого на 12 посадочних місць. На момент займання всередині катеру людей не було.

Вогнем знищено обшивку, внутрішнє оздоблення приміщень, меблі та двигун прогулянкового катеру “Анна”. Загальна площа пожежі - 40 кв. м.

Пожежу локалізовано о 3:48 та ліквідовано о 4:23.

Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає.

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