В Кривом Роге сгорел прогулочный катер
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. На причале в Кривом Роге в Днепропетровской области в ночь на четверг горел прогулочный катер. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС в области.
Сообщение о том, что на причале Кресовського водохранилища Покровского района города Кривой Рог горит прогулочный водный катер, спасатели получили 13-го августа в 3:23.
На месте спасатели установили, что огнем охвачен пришвартованный на причале прогулочный катер "Анна". Позже было установлено, что возгорание возникло внутри помещения водного транспорта, рассчитанного на 12 посадочных мест. На момент возгорания внутри катера людей не было.
Огнем уничтожено обшивку, внутреннюю отделку помещений, мебель и двигатель прогулочного катера "Анна". Общая площадь пожара - 40 кв. м.
Пожар локализован в 3:48 и ликвидирован в 4:23.
В результате пожара погибших и пострадавших нет.
Напомним, в Одесской области горела частная яхта.