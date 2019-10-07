На Одещині горіла приватна яхта
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В селі Бурлача Балка в Одеській області сталося загорання яхти. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області, передає УНН.
"Шостого жовтня, о 23:13, до служби порятунку надійшло повідомлення, що на причалі в селі Бурлача Балка сталось загорання яхти. По прибуттю перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено загорання приватного парусного катамарану. Рятувальники пожежу о 23:56 ліквідували на площі 30 кв м", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина пожежі та збитки встановлюються.
При цьому, активістка Марія Трифон написала на своїй сторінці в Facebook, що ця яхта належала депутату Таїровської ОТГ Шаєвському Всеволоду Миколайовичу.
Зазначимо, що в декларації Всеволода Шаєвського зареєстрована яхта моделі Tiki 30.
Нагадаємо, маневрений тепловоз загорівся на території підприємства на Київщині.