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В Одесской области горела частная яхта

Киев • УНН

 • 12287 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В селе Бурлачья Балка в Одесской области произошло возгорание яхты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области, передает УНН.

В Одесской области горела частная яхта

"Шестого октября, в 23:13, в службу спасения поступило сообщение, что на причале в селе Бурлачья Балка произошло возгорание яхты. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено возгорание частного парусного катамарана. Спасатели пожар в 23:56 ликвидировали на площади 30 кв м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

При этом, активистка Мария Трифон написала на своей странице в Facebook, что эта яхта принадлежала депутату Таировской ОТО Шаевскому Всеволоду Николаевичу.

Отметим, что в декларации Всеволода Шаевского зарегистрирована яхта модели Tiki 30.

Напомним, маневренный тепловоз загорелся на территории предприятия Киевской области.

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