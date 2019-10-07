В Одесской области горела частная яхта
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В селе Бурлачья Балка в Одесской области произошло возгорание яхты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области, передает УНН.
"Шестого октября, в 23:13, в службу спасения поступило сообщение, что на причале в селе Бурлачья Балка произошло возгорание яхты. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено возгорание частного парусного катамарана. Спасатели пожар в 23:56 ликвидировали на площади 30 кв м", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
При этом, активистка Мария Трифон написала на своей странице в Facebook, что эта яхта принадлежала депутату Таировской ОТО Шаевскому Всеволоду Николаевичу.
Отметим, что в декларации Всеволода Шаевского зарегистрирована яхта модели Tiki 30.
Напомним, маневренный тепловоз загорелся на территории предприятия Киевской области.