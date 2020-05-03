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У Кривому Розі затримали кримінального “авторитета” — втікача на прізвисько “Дід”

Київ • УНН

 • 40594 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. У суботу пізно ввечері, на виїзді з Кривого Рогу, що на Дніпропетровщині, правоохоронці затримали кримінального авторитета-втікача на прізвисько "Дід". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

У Кривому Розі затримали кримінального “авторитета” — втікача на прізвисько “Дід”

Так, 2 травня, близько 11 години вечора кримінального “авторитет” на прізвисько “Дід” було затримано на виїзді з Кривого Рогу.

Вдалося встановити його місце знаходження та автомобіль, на якому міг пересуватися 55-річний чоловік. На виїзді з міста оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області разом з працівниками Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області зупинили автомобіль “Мерседес”, в якому знаходився “Дід” та двоє його охоронців.

У поліції нагадали, що 28 квітня кримінального “авторитета” було затримано. “Незважаючи на п’ятирічну заборону в’їзду на територію України, незаконно повернувся до нашої країни та планував взяти під свій, так званий, кримінальний контроль регіон”, — написали правоохоронці.

“Після затримання відносно кримінального „авторитета“ були складені адміністративні протоколи та доставлено до Вознесенського райсуду Миколаївської області. Суд задовольнив подання правоохоронців про затримання „авторитета“ та поміщення його до Миколаївського пункту тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства строком на 6 місяців з подальшим видворенням”, — йдеться у повідомленні.

“При виході з будівлі суду, кримінальному „авторитету“ вдалося втекти. Оперативникам вдалося встановити його плани та затримати”, — додається у повідомленні.

Наразі проводяться першочергові процесуальні заходи. Встановлюються коло осіб, які організували “авторитету” втечу та допомагали переховуватися від поліцейських.

Нагадаємо, на Закарпатті поліція провела спецоперацію проти озброєної банди, що планувала “контролювати регіон”.

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