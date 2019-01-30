У Кривому Розі "замінували" шість шкіл
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. До поліції надійшло повідомлення про замінування шести шкіл у місті Кривий Ріг. Зараз приміщення та прилеглу територію перевіряють, проведена евакуація. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.
"Поліція перевіряє інформацію про замінування шести шкіл у Кривому Розі. Інформація про замінування надійшла до поліції 30 січня о близько 10:00 ранку", - йдеться в повідомленні.
Для перевірки приміщень та прилеглої до шкіл території на місце виїхала слідчо-оперативна група поліції, кінологи та вибухотехніки. Працівників та учнів евакуювали з навчальних закладів.
"Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності)", - додали в поліції.
Нагадаємо, в Одесі "замінували" суд. У ході перевірки вибухових речовин та предметів не знайшли.