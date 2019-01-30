У Кривому Розі "замінували" шість шкіл

КИЇВ. 30 січня. УНН. До поліції надійшло повідомлення про замінування шести шкіл у місті Кривий Ріг. Зараз приміщення та прилеглу територію перевіряють, проведена евакуація. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.