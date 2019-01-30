В Кривом Роге "заминировали" шесть школ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В полицию поступило сообщение о заминировании шести школ в городе Кривой Рог. Сейчас помещения и прилегающую территорию проверяют, проведена эвакуация. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.
"Полиция проверяет информацию о заминировании шести школ в Кривом Роге. Информация о заминировании поступило в полицию 30 января в около 10:00 утра", - говорится в сообщении.
Для проверки помещений и прилегающей к школам территории на место выехала следственно-оперативная группа полиции, кинологи и взрывотехники. Работников и учеников эвакуировали из учебных заведений.
"Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности)", - добавили в полиции.
Напомним, в Одессе "заминировали" суд. В ходе проверки взрывчатых веществ и предметов не нашли.