У Кривому Розі викрили 11 поліцейських на систематичних хабарях
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Кривому Розі викрили 11 працівників районного управління поліції на систематичних хабарях з підприємців та водіїв. Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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“У Кривому Розі викрили 11 працівників районного управління поліції на систематичних поборах з підприємців та водіїв. Задокументовано 11 фактів вимагання та отримання ними неправомірної вигоди на загальну суму 180 тисяч гривень. Правоохоронцям повідомлено про підозру, трьох поліцейських затримано прямо під час одержання хабарів”, — написала Венедіктова.
Деталі
За її словами, у слідства є інформація, що від підозрюваних можна було відкупитися від адмінвідповідальності за керування в стані алкогольного сп’яніння.
Окрім того, вона повідомила, що за 10 місяців 2021 року було скеровано до суду більше 300 обвинувальних актів про вчинення п’яних ДТП.
Така ж тенденція спостерігається останніх три роки. Загалом цьогоріч зареєстровано майже 3000 кримінальних правопорушень про порушення правил безпеки дорожнього руху із найтяжчими наслідками — важкими травмами, інвалідністю, смертями. 2 і 3 листопада — в тому ж Кривому Розі були дні жалоби за загиблими в ДТП тренером з кіокушинкай-карате та трьома його вихованцями", — розповіла Венедіктова.
Доповнення
В Умані поліцейський вимагав хабар за повернення вилученого авто, а коли його затримали — намагався з’їсти отримані 500 доларів.