У Кривому Розі викрили 11 поліцейських на систематичних хабарях

Цитата

“У Кривому Розі викрили 11 працівників районного управління поліції на систематичних поборах з підприємців та водіїв. Задокументовано 11 фактів вимагання та отримання ними неправомірної вигоди на загальну суму 180 тисяч гривень. Правоохоронцям повідомлено про підозру, трьох поліцейських затримано прямо під час одержання хабарів”, — написала Венедіктова.

Деталі

За її словами, у слідства є інформація, що від підозрюваних можна було відкупитися від адмінвідповідальності за керування в стані алкогольного сп’яніння.

Окрім того, вона повідомила, що за 10 місяців 2021 року було скеровано до суду більше 300 обвинувальних актів про вчинення п’яних ДТП.

Така ж тенденція спостерігається останніх три роки. Загалом цьогоріч зареєстровано майже 3000 кримінальних правопорушень про порушення правил безпеки дорожнього руху із найтяжчими наслідками — важкими травмами, інвалідністю, смертями. 2 і 3 листопада — в тому ж Кривому Розі були дні жалоби за загиблими в ДТП тренером з кіокушинкай-карате та трьома його вихованцями", — розповіла Венедіктова.

Доповнення

В Умані поліцейський вимагав хабар за повернення вилученого авто, а коли його затримали — намагався з’їсти отримані 500 доларів.