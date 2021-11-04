В Кривом Роге разоблачили 11 полицейских на систематических взятках

Цитата

“В Кривом Роге разоблачили 11 работников районного управления полиции на систематических поборах с предпринимателей и водителей. Задокументировано 11 фактов вымогательства и получения ими неправомерной выгоды на общую сумму 180 тысяч гривен. Правоохранителям сообщено о подозрении, трое полицейских задержаны прямо во время получения взяток”, — написала Венедиктова.

Детали

По ее словам, у следствия есть информация, что от подозреваемых можно было откупиться от админответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, она сообщила, что за 10 месяцев 2021 года было направлено в суд более 300 обвинительных актов о совершении пьяных ДТП.

Такая же тенденция наблюдается последних три года. Всего в этом году зарегистрировано почти 3000 уголовных правонарушений о нарушении правил безопасности дорожного движения с тяжелыми последствиями — тяжелыми травмами, инвалидностью, смертями. 2 и 3 ноября — в том же Кривом Роге были дни траура по погибшим в ДТП тренером по киокушинкай-каратэ и тремя воспитанниками", — рассказала Венедиктова.

Дополнения

В Умани полицейский требовал взятку за возврат изъятого авто, а когда его задержали — пытался съесть полученные 500 долларов.