У Кривому Розі посадовицю підозрюють у розтраті понад 1 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. У Кривому Розі посадовиця міської ради підозрюється у розтраті понад 1 млн грн бюджетних коштів під час організації проведення святкових заходів. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.
“Зловживаючи службовим становищем, начальник управління міської ради надала до Державної казначейської служби України акт приймання-передачі наданих послуг, який містив завідомо неправдиві відомості в частині завищення вартості виступів артистів української естради. У подальшому на підставі вказаного документу підприємцю безпідставно було перераховано понад 1 млн грн грошових коштів територіальної громади”, — йдеться у повідомленні.
“Так, 9 вересня 2019 року прокуратурою Дніпропетровської області спільно з працівниками Управління захисту економіки Головного управління Національної поліції в області проведено обшуки у приміщенні Криворізької міської ради в рамках кримінального провадження за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 КК України)”, — розповіли у пресслужбі.
Вказано, що під час досудового розслідування було встановлено, що у березні 2019 року начальник управління Криворізької міської ради уклала з фізичною особою-підприємцем договір щодо організації проведення святкового заходу, присвяченого 244-й річниці з дня заснування міста Кривого Рогу, на суму понад 4 млн грн.
За даними прокуратури, посадовиці повідомлено про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Встановлюються інші причетні до злочину особи.
Нагадаємо, на хабарі затримано начальника Полтавської митниці.