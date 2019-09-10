В Кривом Рогу чиновница подозревают в растрате более 1 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Кривом Рогу чиновница городского совета подозревается в растрате более 1 млн грн бюджетных средств при организации проведения праздничных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.
“Злоупотребляя служебным положением, начальник управления городского совета предоставила Государственной казначейской службы Украины акт приема-передачи оказанных услуг, содержащий заведомо ложные сведения в части завышения стоимости выступлений артистов украинской эстрады. В дальнейшем на основании указанного документа предпринимателю безосновательно было перечислено более 1 млн грн денежных средств территориальной общины”, — говорится в сообщении.
“Да, 9 сентября 2019 года прокуратурой Днепропетровской области совместно с работниками Управления защиты экономики Главного управления Национальной полиции в области проведены обыски в помещении Криворожского городского совета в рамках уголовного производства по факту растраты бюджетных средств в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины)”, — рассказали в пресс-службе.
Указано, что во время досудебного расследования было установлено, что в марте 2019 года начальник управления Криворожского городского совета заключила с физическим лицом-предпринимателем договор по организации проведения праздничного мероприятия, посвященного 244-й годовщине со дня основания города Кривого Рога, на сумму более 4 млн грн.
По данным прокуратуры, посадовици сообщено о подозрении в совершении указанного уголовного преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие причастные к преступлению лица.
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