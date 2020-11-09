У Кривому Розі оголосили день жалоби за загиблими під час масової різанини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Кривому Розі на Дніпропетровщині у понеділок, 9 листопада, оголошено днем жалоби за загиблими під час нападу чоловіка з ножем на перехожих. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Криворізької міської ради.
“За розпорядженням міського голови Кривого Рогу 9 листопада у місті оголошено днем жалоби за загиблими під час нападу зловмисника”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Криворізька місцева прокуратура № 3 повідомила про підозру чоловікові, який 7 листопада здійснив напад на людей, в результаті чого двоє людей загинули, ще восьмеро — отримали поранення.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МВС розповіли подробиці про нападника з ножем у Кривому Розі. За їхньою інформацією, зловмисник хотів убити 15 осіб.