У Кривому Розі легковик збив підлітків на пішохідному переході

"Сьогодні у Кривому Розі двоє підлітків переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Водій тролейбуса зупинився, щоб їх пропустити, а от водій Nissan Tiida, який рухався у сусідній смузі, — ні. Він на швидкості збив обох", - повідомили правоохоронці.

За даними поліції, підлітків з серйозними травмами шпиталізували до лікарні. Один з них — син патрульної.

"У винуватця ДТП поліцейські виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння", - зазначили у поліції.

Як повідомляв УНН, у ніч на 28 жовтня між селами Собичеве та Макове Шосткинського району, що на Сумщині, сталася смертельна ДТП, у результаті якої загинули 4 особи.