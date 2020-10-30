У Кривому Розі легковик збив підлітків на пішохідному переході
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Кривому Розі автомобіль на швидкості влетів у двох підлітків, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. У винуватця ДТП виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Про це інформує пресслужба патрульної поліції України, передає УНН.
"Сьогодні у Кривому Розі двоє підлітків переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Водій тролейбуса зупинився, щоб їх пропустити, а от водій Nissan Tiida, який рухався у сусідній смузі, — ні. Він на швидкості збив обох", - повідомили правоохоронці.
За даними поліції, підлітків з серйозними травмами шпиталізували до лікарні. Один з них — син патрульної.
"У винуватця ДТП поліцейські виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння", - зазначили у поліції.
Як повідомляв УНН, у ніч на 28 жовтня між селами Собичеве та Макове Шосткинського району, що на Сумщині, сталася смертельна ДТП, у результаті якої загинули 4 особи.