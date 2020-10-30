В Кривом Роге легковушка сбила подростков на пешеходном переходе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Кривом Роге автомобиль на скорости влетел в двух подростков, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. У виновника ДТП обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины, передает УНН.
"Сегодня в Кривом Роге двое подростков переходили дорогу нерегулируемым пешеходным переходом. Водитель троллейбуса остановился, чтобы их пропустить, а вот водитель Nissan Tiida, который двигался в соседней полосе - нет. Он на скорости сбил обоих", - сообщили правоохранители.
По данным полиции, подростков с серьезными травмами госпитализировали в больницу. Один из них - сын патрульной.
"У виновника ДТП полицейские обнаружили явные признаки алкогольного опьянения", - отметили в полиции.
Как сообщал УНН, в ночь на 28 октября между селами Собичево и Маковое Шосткинского района в Сумской области, произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли 4 человека.