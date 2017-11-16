У Криму засудили до 5 років ув'язнення фігуранта справи "українських диверсантів"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Севастопольський міський суд анексованого Криму засудив фігуранта справи "українських диверсантів" Дмитра Штиблікова до п'яти років колонії суворого режиму, передає УНН з посиланням на РІА "Новини".
"Севастопольський міський суд засудив Штиблікова Дмитра Анатолійовича до п'яти років колонії суворого режиму", - сказали в суді.
Рік, проведений під вартою, врахований, підсудному залишиться провести в колонії чотири роки, повідомили в суді.
Повідомляється, що Д.Штибліков визнаний судом винним за частинами 1, 3 статті 222 КК РФ ( "Незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів"), частини 1 статті 30 КК РФ (" замах на злочин") і частини 2, пункту А статті 281 КК РФ ("Диверсія, вчинена організованою групою"), додали в суді.
Нагадаємо, ФСБ РФ затримала в листопаді 2016 року в Севастополі трьох людей, в тому числі Штиблікова, "за підозрою в підготовці диверсій".