В Крыму приговорили к 5 годам заключения фигуранта дела "украинских диверсантов"

"Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова Дмитрия Анатольевича к пяти годам колонии строгого режима", - сказали в суде.

Год, проведенный под стражей, учтен, подсудимому останется провести в колонии четыре года, сообщили в суде.

Сообщается, что Д.Штыбликов признан судом виновным по частям 1, 3 статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"), части 1 статьи 30 УК РФ ("Покушение на преступление") и части 2, пункта А статьи 281 УК РФ ("Диверсия, совершенная организованной группой"), добавили в суде.

Напомним, ФСБ РФ задержала в ноябре 2016 года в Севастополе трёх человек, в том числе Штыбликова, "по подозрению в подготовке диверсий".