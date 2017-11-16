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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 13948 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 46274 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 66493 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 73697 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 75448 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 61798 просмотра

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В Крыму приговорили к 5 годам заключения фигуранта дела "украинских диверсантов"

В Крыму приговорили к 5 годам заключения фигуранта дела "украинских диверсантов"

Киев  •  УНН

 • 11319 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Севастопольский городской суд аннексированного Крыма приговорил фигуранта дела "украинских диверсантов" Дмитрия Штыбликова к пяти годам колонии строгого режима, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова Дмитрия Анатольевича к пяти годам колонии строгого режима", - сказали в суде.

Год, проведенный под стражей, учтен, подсудимому останется провести в колонии четыре года, сообщили в суде.

Сообщается, что Д.Штыбликов признан судом виновным по частям 1, 3 статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"), части 1 статьи 30 УК РФ ("Покушение на преступление") и части 2, пункта А статьи 281 УК РФ ("Диверсия, совершенная организованной группой"), добавили в суде.

Напомним, ФСБ РФ задержала в ноябре 2016 года в Севастополе трёх человек, в том числе Штыбликова, "по подозрению в подготовке диверсий".

 

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