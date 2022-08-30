У Криму заграв гімн України: хакери зламали радіо
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Хакери зламали радіостанцію "Радіо Крим" – у прямому ефірі заграв гімн України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Держприкордонслужби.
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"Росіяни скажуть, що це монтаж. Хакери зламали "Радіо Крим" та увімкнули в ефірі гімн України. Він залунав всюди, де працювало радіо", – написали в ДПСУ.
Нагадаємо
Невідомі хакери зламали російську радіостанцію "Коммерсант FM" – у прямому ефірі лунали гімн України та пісні українською мовою.