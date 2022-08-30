В Крыму заиграл гимн Украины: хакеры взломали радио
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Хакеры взломали радиостанцию "Радио Крым" – в прямом эфире заиграл гимн Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.
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"Россияне скажут, что это монтаж. Хакеры взломали "Радио Крым" и включили в эфире гимн Украины. Он раздался повсюду, где работало радио", – написали в ГПСУ.
Напомним
Неизвестные хакеры взломали российскую радиостанцию "Коммерсант FM" – в прямом эфире звучали гимн Украины и песни на украинском языке.