У Криму з ранку почалися тотальні обшуки ФСБ у кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. В окупованому Криму російські правоохоронці проводять масові обшуки у кримськотатарських підприємців в місті Білогірську. Про це в Facebook заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН.
"З раннього ранку 26 квітня 2018 року проводяться тотальні обшуки в Карасувбазарі (нині - Білогірськ). Російські окупанти вторглися з обшуками в будинки кримськотатарських підприємців, меценатів, активістів кримськотатарського національного руху Алі Барієва, Асана Барієва, Ремзі Веліляєва, Ресуля Веліляєва, Екрема Веліляєва, Зери Веліляєва, а також у їх дорослих дітей, які проживають окремо", - повідомив Чубаров.
З його слів, також обшуки проводяться в інших регіонах Криму - в приміщеннях виробничих баз і десятків фірмових магазинів провідної кримської фірми з дистрибуції продуктів харчування в Криму "КримОпт".
Операцією керує ФСБ, бійці спецпідрозділів мають стрілецьку зброю. У місті Білогірськ біля офісу "КримОпт" зібралися близько 400 осіб, до інших місць обшуків також прибувають кримські татари.
Нагадаємо, через залякування, фізичний та психологічний тиск окупаційною владою з Криму виїхали до 40 тис. осіб, половина з яких - кримські татари.