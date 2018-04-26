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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Крыму с утра начались тотальные обыски ФСБ у крымских татар

Киев • УНН

 • 17532 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В оккупированному Крыму российские правоохранители проводят массовые обыски у крымскотатарских предпринимателей в городе Белогорске. Об этом в Facebook заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН

В Крыму с утра начались тотальные обыски ФСБ у крымских татар

"С раннего утра 26 апреля 2018 года проводятся тотальные обыски в Карасувбазаре (ныне - Белогорск). Русские оккупанты вторглись с обысками в дома крымскотатарских предпринимателей, меценатов, активистов крымскотатарского национального движения Али Бариева, Асана Бариева, Ремзи Велиляева, Ресуля Велиляева, Экрема Велиляева, Зеры Велиляевой, а также у их взрослых детей, проживающих отдельно", - сообщил Чубаров.

С его слов, также обыски проводятся в других регионах Крыма - в помещениях производственных баз и десятков фирменных магазинов ведущей крымской фирмы по дистрибуции продуктов питания в Крыму "КрымОпт".

Операцией руководит ФСБ, бойцы спецподразделений оснащены стрелковым оружием. В городе Белогорск возле офиса "КрымОпт" собрались около 400 человек, к другим местам обысков также прибывают крымские татары.

Напомним, через запугивание, физическое и психологическое давление оккупационными властями из Крыма выехали до 40 тыс. человек, половина из которых - крымские татары.

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