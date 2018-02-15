У Криму військові були психологічно не готові стріляти в людей – Турчинов

“Щодо того, що не виконувалися накази про використання зброї. Це питання комплектації. Контрактники — це переважно місцеві, які також були пропитані пропагандою, а строчники — це фактично діти... Навіть коли почалися події на Донбасі, не всі могли використовувати зброю — це великий психологічний бар'єр — стріляти у людину. До того ж їх ніхто до цього не навчав, не налаштовував... Зараз у нас зовсім інша армія”, — сказав Турчинов.

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Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.