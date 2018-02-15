В Крыму военные были психологически не готовы стрелять в людей - Турчинов

"Относительно того, что не выполнялись приказы об использовании оружия. Этот вопрос комплектации. Контрактники - это преимущественно местные, которые также были пропитаны пропагандой, а срочники - это фактически дети ... Даже когда начались события на Донбассе, не все могли использовать оружие - это большой психологический барьер - стрелять в человека. К тому же их никто к этому не учил, ни настраивал ... Сейчас у нас совсем другая армия", - сказал Турчинов.

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Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.