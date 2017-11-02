У Криму в ДТП загинув делегат Курултаю кримськотатарського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. В окупованому Криму внаслідок автокатастрофи загинули делегат Курултаю кримськотатарського народу Сервер Меннанов та спортсмен-тренер Руслан Усманов. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН.
"Від імені Меджлісу кримськотатарського народу і себе особисто висловлюю щире співчуття рідним і близьким делегата Курултаю кримськотатарського народу Сервера Меннанова і Руслана Усманова, спортсмена-тренера", - написав Чубаров.
Довідка УНН: Курултай кримськотатарського народу - вищий представницький повноважний орган кримськотатарського народу. У Курултаї кримськотатарський народ представлено делегатами та обраними кримськими татарами, а також членами їхніх сімей. Термін повноважень складу Курултаю - 5 років.