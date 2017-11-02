У Криму в ДТП загинув делегат Курултаю кримськотатарського народу

"Від імені Меджлісу кримськотатарського народу і себе особисто висловлюю щире співчуття рідним і близьким делегата Курултаю кримськотатарського народу Сервера Меннанова і Руслана Усманова, спортсмена-тренера", - написав Чубаров.

Довідка УНН: Курултай кримськотатарського народу - вищий представницький повноважний орган кримськотатарського народу. У Курултаї кримськотатарський народ представлено делегатами та обраними кримськими татарами, а також членами їхніх сімей. Термін повноважень складу Курултаю - 5 років.