В Крыму в ДТП погиб делегат Курултая крымскотатарского народа
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В оккупированном Крыму в результате автокатастрофы погибли делегат Курултая крымскотатарского народа Сервер Меннанов и спортсмен-тренер Руслан Усманов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.
"От имени Меджлиса крымскотатарского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким делегата Курултая крымскотатарского народа Сервера Меннанова и Руслана Усманова, спортсмена-тренера", - написал Чубаров.
Справка: Курултай крымскотатарского народа - высший представительный полномочный орган крымскотатарского народа. В Курултае крымскотатарский народ представлено делегатами и избранными крымскими татарами, а также членами их семей. Срок полномочий состава Курултая - 5 лет.