В Крыму в ДТП погиб делегат Курултая крымскотатарского народа

"От имени Меджлиса крымскотатарского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким делегата Курултая крымскотатарского народа Сервера Меннанова и Руслана Усманова, спортсмена-тренера", - написал Чубаров.

Справка: Курултай крымскотатарского народа - высший представительный полномочный орган крымскотатарского народа. В Курултае крымскотатарский народ представлено делегатами и избранными крымскими татарами, а также членами их семей. Срок полномочий состава Курултая - 5 лет.