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У Криму ухвалили "закон" про безоплатне виділення землі військовим рф, які воювали в Україні

У Криму ухвалили "закон" про безоплатне виділення землі військовим рф, які воювали в Україні

Київ • УНН

 • 456916 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Так звана влада Криму схвалила зміни до "законодавства", згідно з якими учасникам "спеціальної військової операції" з Криму безкоштовно видаватимуться земельні ділянки. Про це повідомляється на сайті “законодавчого органу”, передає УНН.

Деталі

На завершальному засіданні осінньої сесії кримського парламенту депутати у двох читаннях ухвалили законопроект "Про внесення змін до Закону Республіки Крим "Про надання земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності, та деякі питання земельних відносин".

Цитата

"Головою Республіки Крим Сергієм Аксьоновим було внесено законопроект, що передбачає позачергове безкоштовне надання земельних ділянок ветеранам та інвалідам бойових дій, які беруть участь у спеціальній військовій операції на територіях України, Донецької та Луганської народних республік, Херсонської та Запорізької областей. У разі їх загибелі, надання земельних ділянок здійснюватиметься членам їхніх сімей", – заявив речник російського парламенту Криму Володимир Константінов.

Він повідомив, що на землю зможуть претендувати учасники "спецоперації", які мали постійну реєстрацію на території Криму станом на 24 лютого 2022 року. Облік цих осіб вестиме російські органи місцевого самоврядування, а безпосереднім виділенням ділянок займеться російське міністерство майнових та земельних відносин Криму.

Нагадаємо

Росіяни посилюють контрдиверсійні заходи на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, особлива увага приділяється АР Крим. Там російські спецслужби отримали завдання віднайти підпільні мережі українців.

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