В Крыму приняли "закон" о бесплатном выделении земли военным рф, воевавшим в Украине

Детали

На завершающем заседании осенней сессии крымского парламента депутаты в двух чтениях приняли законопроект "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений".

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"Главой Республики Крым Сергеем Аксеновым был внесён законопроект, предусматривающий внеочередное бесплатное предоставление земельных участков ветеранам и инвалидам боевых действий, которые принимают участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В случае их гибели, предоставление земельных участков будет осуществляться членам их семей", – заявил спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов.

Он сообщил, что на землю смогут претендовать участники "спецоперации", которые имели постоянную регистрацию на территории Крыма по состоянию на 24 февраля 2022 года. Учет данных лиц будут вести российские органы местного самоуправления, а непосредственным выделением участков займется российское министерство имущественных и земельных отношений Крыма.

Напомним

Россияне усиливают контрдиверсионные меры на временно оккупированных территориях Украины. В частности, особое внимание отводится АР Крым. Там российские спецслужбы получили задачу найти подпольные сети украинцев.