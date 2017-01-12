У Криму повідомили про затримання ФСБ активіста Українського культурного центру - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. В анексованому Криму повідомили про затримання силовиками ФСБ Росії активіста Українського культурного центру Андрія Виноградова. Про це “Крим.Реалії” розповів активіст Українського культурного центру в Криму Леонід Кузьмін, передає УНН.
Л.Кузьмін сказав, що дізнався про те, що сталось, від самого А.Виноградова.
“Він встиг написати СМС про те, що до нього прийшло ФСБ і везуть на допит. Імовірно, він був удома”, — сказав активіст.
Він також додав, що А.Виноградов “не публічна людина, і його діяльність теж була не публічна”. У активіста немає припущень, з чим це пов’язано.
Зазначається, що офіційного підтвердження цієї інформації з боку російського ФСБ наразі немає.
Український культурний центр у Криму був заснований 7 травня 2015 року. Завдання центру активісти декларують як простір українства в Криму, цілями якого є збереження української культури і мови, а також долучення до історії, традицій, творчості українського народу жителів Кримського півострова.