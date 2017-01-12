В Крыму сообщили о задержании ФСБ активиста Украинского культурного центра - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В аннексированном Крыму сообщили о задержании силовиками ФСБ России активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова. Об этом "Крым.Реалии" рассказал активист Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин, передает УНН.
Л.Кузьмин сказал, что узнал о том, что произошло, от самого А.Виноградова.
"Он успел написать СМС о том, что к нему пришла ФСБ и везут на допрос. Вероятно, он был дома", - сказал активист.
Он также добавил, что А.Виноградов "не публичный человек, и его деятельность тоже была не публичный". У активиста нет предположений, с чем это связано.
Отмечается, что официального подтверждения этой информации со стороны российского ФСБ пока нет.
Украинский культурный центр в Крыму был основан 7 мая 2015 года. Задачу Центра активисты декларируют как пространство украинства в Крыму, целями которого является сохранение украинской культуры и языка, а также приобщение к истории, традициям, творчеству украинского народа жителей Крымского полуострова.