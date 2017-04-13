У Криму повідомили про стрілянину і арешти під час обшуків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Під час обшуків в Бахчисараї в анексованому Криму в будинку мусульманина Сейдамета Мустафаєва російські силовики почали бити і затримувати людей. Також чулася стрілянина. Про це повідомив активіст об’єднання “Кримська солідарність” Сервер Мустафаєв, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
Кримчанка Мумина Салієва повідомила імена чотирьох затриманих, які прийшли підтримати обшукуваних.
“З тих, хто прийшов підтримати на тлі штучно створених провокацій, затримали Мустафу і Шевкету Абдураманова (сина і батька), Ескендера Меметова, Ремзі Зудієва”, — зазначила М.Салієва.
Журналіст Шевкет Наматуллаєв повідомив про те, що одного кримського татарина силовики побили кийками, після чого він втратив свідомість.
На сторінці спільноти “Кримські політв’язні Кремля” сказано, що побитим виявився фотограф Сейтумер Сейтумеров.
Офіційних коментарів російських силових відомств з приводу обшуків і затримань поки немає.
Вказано також, що в Бахчисараї вранці 13 квітня російські силовики проводять обшуки в будинках мусульман — Ризи Муждабаєва (6 мікрорайон) і Сейдамета Мустафаєва (7 мікрорайон).
Вранці 6 квітня співробітники ОМОН оточили центральний ринок Сімферополя. Російські силовики затримали близько 80 осіб “неслов’янської зовнішності”. В управлінні російської поліції по Криму назвали затримання на ринку Сімферополя “плановими робочими заходами”.