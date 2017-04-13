В Крыму сообщили о стрельбе и арестах во время обысков

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 79937 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111771 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170081 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125123 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122101 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115371 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106228 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107386 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103833 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160577 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Крыму сообщили о стрельбе и арестах во время обысков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Во время обысков в Бахчисарае в аннексированном Крыму в доме мусульманина Сейдамета Мустафаева российские силовики начали бить и задерживать людей. Также слышалась стрельба. Об этом сообщил активист объединения "Крымская солидарность" Сервер Мустафаев, передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

Крымчанка Мумине Салиева сообщила имена четверых задержанных, которые пришли поддержать обыскиваемых.

"Из числа пришедших поддержать на фоне искусственно созданных провокаций задержали Мустафу и Шевкета Абдураманова (сына и отца), Эскендера Меметова, Ремзи Зудиева", - отметила М.Салиева.

Журналист Шевкет Наматуллаев сообщил о том, что одного крымского татарина силовики избили дубинками, после чего он потерял сознание.

На странице сообщества "Крымские политзаключенные Кремля" сказано, что избитым оказался фотограф Сейтумер Сейтумеров.

Официальных комментариев российских силовых ведомств по поводу обысков и задержаний пока нет.

Указано также, что в Бахчисарае утром 13 апреля российский силовики проводят обыски в домах мусульман - Ризы Муждабаева (6 микрорайон) и Сейдамета Мустафаева (7 микрорайон).

Утром 6 апреля сотрудники ОМОН окружили центральный рынок Симферополя. Российские силовики задержали около 80 человек "неславянской внешности" . В управлении российской полиции по Крыму назвали задержание на рынке Симферополя "плановыми рабочими мероприятиями".

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