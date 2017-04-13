В Крыму сообщили о стрельбе и арестах во время обысков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Во время обысков в Бахчисарае в аннексированном Крыму в доме мусульманина Сейдамета Мустафаева российские силовики начали бить и задерживать людей. Также слышалась стрельба. Об этом сообщил активист объединения "Крымская солидарность" Сервер Мустафаев, передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.
Крымчанка Мумине Салиева сообщила имена четверых задержанных, которые пришли поддержать обыскиваемых.
"Из числа пришедших поддержать на фоне искусственно созданных провокаций задержали Мустафу и Шевкета Абдураманова (сына и отца), Эскендера Меметова, Ремзи Зудиева", - отметила М.Салиева.
Журналист Шевкет Наматуллаев сообщил о том, что одного крымского татарина силовики избили дубинками, после чего он потерял сознание.
На странице сообщества "Крымские политзаключенные Кремля" сказано, что избитым оказался фотограф Сейтумер Сейтумеров.
Официальных комментариев российских силовых ведомств по поводу обысков и задержаний пока нет.
Указано также, что в Бахчисарае утром 13 апреля российский силовики проводят обыски в домах мусульман - Ризы Муждабаева (6 микрорайон) и Сейдамета Мустафаева (7 микрорайон).
Утром 6 апреля сотрудники ОМОН окружили центральный рынок Симферополя. Российские силовики задержали около 80 человек "неславянской внешности" . В управлении российской полиции по Крыму назвали задержание на рынке Симферополя "плановыми рабочими мероприятиями".