У Криму окупанти готують маштабну мобілізацію - Партизанський рух
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Партизанський рух "Атеш" повідомляє, що окупанти готуються провести масштабну мобілізацію у тимчасово окупованому Криму, посилаючись на інформацію свого агента з Сімферопольського військкомату, передає УНН.
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Джерела в Сімферопольському військкоматі повідомляють, що окупанти готуються провести масштабну мобілізацію майже всіх вікових груп населення Криму.
"Це підтверджує попередню інформацію наших агентів, що окупанти готують масштабну мобілізацію населення окупованих українських регіонів після так званих «виборів» у вересні”, - йдеться у повідомлені "Атеш".
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що росіяни звозять на тимчасово окуповані території України молодих активістів, пов’язаних із кремлівськими молодіжними рухами, аби фальсифікувати "вибори", які окупанти планують провести на цих територіях.