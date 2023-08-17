В Крыму оккупанты готовят масштабную мобилизацию - Партизанское движение

Детали

Источники в Симферопольском военкомате сообщают, что оккупанты готовятся провести масштабную мобилизацию почти всех возрастных групп населения Крыма.

"Это подтверждает предварительную информацию наших агентов, что оккупанты готовят масштабную мобилизацию населения оккупированных украинских регионов после так называемых «выборов» в сентябре”, - говорится в сообщении "Атеш".

Напомним

Ранее сообщалось, что россияне свозят на временно оккупированные территории Украины молодых активистов, связанных с кремлевскими молодежными движениями, чтобы фальсифицировать "выборы", которые оккупанты планируют провести на этих территориях.