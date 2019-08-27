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У Криму обшукують будинок місцевого підприємця та його батьків

У Криму обшукують будинок місцевого підприємця та його батьків

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Криму російські силовики обшукують будинок родини кримськотатарського підприємця. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Маммет Мамбетов, передає УНН.

"В смт. Зуя сьогодні неспокійно. З раннього ранку в будинку місцевого підприємця, кримського татарина обшук", - йдеться в повідомленні.

Адвокат також зазначив, крім цього люди в масках прийшли з обшуками до будинку батьків підприємця.

Нагадаємо, силовики в Криму з початку року здійснили 200 арештів, 138 з яких - у відношенні представників корінного народу.

Також УНН повідомляв, що Північно-Кавказький окружний військовий суд, що у Ростові-на-Дону, 26 серпня продовжив на шість місяців арешт вісьмом фігурантам другої Бахчисарайського “справи Хізб ут-Тахрір”.

Українські Національні Новини

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