У Криму обшукують будинок місцевого підприємця та його батьків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Криму російські силовики обшукують будинок родини кримськотатарського підприємця. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Маммет Мамбетов, передає УНН.
"В смт. Зуя сьогодні неспокійно. З раннього ранку в будинку місцевого підприємця, кримського татарина обшук", - йдеться в повідомленні.
Адвокат також зазначив, крім цього люди в масках прийшли з обшуками до будинку батьків підприємця.
Нагадаємо, силовики в Криму з початку року здійснили 200 арештів, 138 з яких - у відношенні представників корінного народу.
Також УНН повідомляв, що Північно-Кавказький окружний військовий суд, що у Ростові-на-Дону, 26 серпня продовжив на шість місяців арешт вісьмом фігурантам другої Бахчисарайського “справи Хізб ут-Тахрір”.