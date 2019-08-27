В Крыму обыскивают дом местного предпринимателя и его родителей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Крыму российские силовики обыскивают дом семьи крымскотатарского предпринимателя. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Маммет Мамбетов, передает УНН.
"В пгт. Зуя сегодня неспокойно. С раннего утра в доме местного предпринимателя, крымского татарина обыск", - говорится в сообщении.
Адвокат также отметил, кроме этого люди в масках пришли с обысками в дом родителей предпринимателя.
Напомним, силовики в Крыму с начала года совершили 200 арестов, 138 из которых - в отношении представителей коренного народа.
Также УНН сообщал, что Северо-Кавказский окружной военный суд, в Ростове-на-Дону, 26 августа продолжил на шесть месяцев арест восьми фигурантам второго Бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".