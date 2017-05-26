У Криму на дорогу обрушилася частина скелі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У Криму на проїжджій частині автодороги "Севастополь - Ялта" зі схилом гір обрушився каменепад, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
Камені обрушилися в районі оглядового майданчика і повороту на урочищі Ласпі, на 52 кілометрі автодороги, перекривши смугу руху.
"На місці було встановлено, що сталося падіння двох великих каменів зі схилу гори", - йдеться в повідомленні севастопольського управління МНС.
В результаті події ніхто не постраждав. Дорога вже розчищена.
Як повідомляв УНН, на Мальті обвалилася відома серед туристів скеля "Лазурове вікно".