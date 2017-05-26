В Крыму на дорогу обрушилась часть скалы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Крыму на проезжей части автодороги "Севастополь - Ялта" со склоном гор обрушился камнепад, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Камни обрушились в районе смотровой площадки и поворота на урочище Ласпи, на 52 километре автодороги, перекрыв полосу движения.
"На месте было установлено, что произошло падение двух больших камней со склона горы", - говорится в сообщении севастопольского управления МЧС.
В результате происшествия никто не пострадал. Дорога уже расчищена.
Как сообщал УНН, на Мальте обвалилась известна среди туристов скала "Лазурное окно".