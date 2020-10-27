У кримчанина Муратова погіршується стан здоров’я у СІЗО, суд залишив його за ґратами – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Підконтрольний Росії Верховний суд Криму не задовольнив апеляційну скаргу захисту та залишив у слідчому ізоляторі кримського татарина Зекір’ю Муратова. Про це повідомляє "Радіо Свобода" та “Кримська солідарність” із посиланням на на адвоката Назіма Шейхмамбетова, передає УНН.
За словами адвоката, його підзахисного доставили на засідання суду, тому він зміг поговорити з Муратовим.
“Він повідомив про погіршення здоров’я в СІЗО, в останній тиждень у нього болять нирки. Також у нього проблеми з артеріальним тиском. Людина у його віці в умовах слідчого ізолятора перебувати не повинна”, — зазначив юрист.
Він додав, що Муратов перебуватиме у СІЗО до 2 грудня.
Вранці 7 липня активісти заявили про обшуки в домівках кримських татар в окупованому Росією Криму. Після обшуків російські силовики затримали шістьох чоловіків: Сейрана Хайретдінова, Олександра Сізікова, Еміля Зіядінова, Исмета Ібрагімова, Аліма Суф’янова, Вадима Бектемірова.
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що сьомим затриманим ФСБ Росії є кримський татарин з Алушти Зекір’я Муратов.
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У ФСБ Росії повідомили, що співробітники спецслужби затримали сімох людей, їх підозрюють в організації та участі в осередку забороненої в Росії і на території анексованого нею Криму організації “Хізб ут-Тахрір”.
Представництво президента України в Автономній республіці Крим засудило обшуки в домівках кримських татар на окупованому Росією півострові. Також посольство США в Україні прокоментувало обшуки та затримання кримських татар, зазначивши, що “Росія не має права переслідувати та затримувати українців на українській землі”.
Європейський союз вважає політично мотивованим та незаконним затримання 7 липня в окупованому Криму сімох кримських татар.