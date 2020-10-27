У крымчанина Муратова ухудшается состояние здоровья в СИЗО, суд оставил его за решеткой - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Подконтрольный России Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляционную жалобу защиты и оставил в следственном изоляторе крымского татарина Зекирью Муратова. Об этом сообщает "Радио Свобода" и "Крымская солидарность" со ссылкой на на адвоката Назима Шейхмамбетова, передает УНН.
По словам адвоката, его подзащитного доставили на заседание суда, поэтому он смог поговорить с Муратовым.
“Он сообщил об ухудшении здоровья в СИЗО, в последнюю неделю у него болят почки. Также у него проблемы с артериальным давлением. Человек в его возрасте в условиях следственного изолятора находиться не должен”, — отметил юрист.
Он добавил, что Муратов находиться в СИЗО до 2 декабря.
Утром 7 июля активисты заявили об обысках в домах крымских татар в оккупированном Россией Крыму. После обысков российские силовики задержали шестерых мужчин: Сейрана Хайретдинова, Александра Сизикова, Эмиля Зиядинова, Исмета Ибрагимова, Алима Суфьянова, Вадима Бектемирова.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что седьмым задержанным ФСБ России является крымский татарин из Алушты Зекирья Муратов.
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В ФСБ России сообщили, что сотрудники спецслужбы задержали семь человек, их подозревают в организации и участии в ячейки запрещенной в России и на территории аннексированного нею Крыма организации “Хизб ут-Тахрир”.
Представительство президента Украины в Автономной республике Крым осудило обыски в домах крымских татар на оккупированном Россией полуострове. Также посольство США в Украине прокомментировал обыски и задержания крымских татар, отметив, что “Россия не имеет права преследовать и задерживать украинский на украинской земле”.
Европейский союз считает политически мотивированным и незаконным задержание 7 июля, в оккупированном Крыму семи крымских татар.