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У кремля значні складнощі з виробництвом нової зброї, але є великі запаси старої техніки - CSIS

У кремля значні складнощі з виробництвом нової зброї, але є великі запаси старої техніки - CSIS

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Фахівці, аналізуючи бєздатність кремля, дійшли висновку, що росія з початку повномасштабного вторгнення втратила тисячі одиниць військової техніки. Санкції створюють дефіцит високоякісних іноземних компонентів і змушують москву замінювати їх менш якісними альтернативами, пише УНН з посиланням на звіт Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

Деталі

У звіті зазначається, що зусилля кремля щодо імпортозаміщення за підтримки держави залишаються в основному безуспішними. Це зрештою впливає, як вказано, на здатність росії виробляти, підтримувати та доставляти передову зброю та технології на поле бою в Україні. Тому в той час як якість військової техніки, яку використовує українська армія, завдяки допомозі Заходу, продовжує покращуватися, якість озброєння армії рф продовжує деградувати, вказують аналітики.

Цитата

"росія втратила від 1 845 до 3 511 танків за рік війни - але вважається, що вона має близько 5 000 старих танків у резерві. Загалом, хоча армія рф втратила значну частку свого довоєнного танкового парку - за деякими оцінками, до 40 відсотків, вона, ймовірно, зберігає частину своїх запасів танків після 2011 року, а також велику кількість танків часів холодної війни. Завод "Уралвагонзавод" може виготовити за місяць 20 танків, тоді як армія рф втрачає за цей період майже 150 одиниць", - звітують фахівці. 

"Хоча точний підрахунок нинішніх військових запасів москви не доступний у відкритому доступі, було приблизно підраховано, що станом на лютий 2023 року загальна кількість літаків у розпорядженні кремля була в 13-15 разів більша, ніж у Києва. У росії майже в 7-8 разів більше танків і в 4 рази більше бойових броньованих машин, а її військово-морський флот в 12-16 разів перевищує український", - зазначають аналітики.

Експерти додають, що кремль може мати проблеми з виробництвом безпілотників, ракет та засобів радіоелектронної боротьби через брак мікрочипів. На початку війни в лютому 2022 року російські війська мали приблизно 2000 військових безпілотників всіх типів. До кінця 2022 року кілька сотень з цих безпілотників були знищені українською ППО, засобами РЕБ або через помилки російських пілотів, вказано у звіті. Тим не менш «Орлан-10» і безпілотники-камікадзе «Ланцет-3» - продовжують літати в Україні, вказуючи на те, що ця ключова повітряна здатність відповідає принаймні частково вимогам москви щодо бойових завдань, зазначають аналітики.

Як вказано, москва все ще має значний ступінь адаптивності до західних санкцій, користуючись своїми довоєнними запасами старішого обладнання, а також країнами, які бажають постачати їм товари та технології обмеженого подвійного використання через мережу незаконних поставок.

Враховуючи існуючі можливості та обмеження росії, вона, ймовірно, вибере більш повільну кампанію з виснаження України, чинячи тиск на Київ та його західних партнерів, зазначають у CSIS.

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