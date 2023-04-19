У кремля значительные сложности с производством нового оружия, но есть большие запасы старой техники - CSIS

Детали

В отчете отмечается, что усилия кремля по импортозамещению при поддержке государства остаются в основном безуспешными. Это в конечном итоге, как указано, влияет на способность россии производить, поддерживать и доставлять передовое оружие и технологии на поле боя в Украине. Поэтому в то время как качество военной техники, которую использует украинская армия, благодаря помощи Запада, продолжает улучшаться, качество вооружения армии рф продолжает деградировать, указывают аналитики.

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"россия потеряла от 1 845 до 3 511 танков за год войны - но считается, что она имеет около 5 000 старых танков в резерве. В общем, хотя армия рф потеряла значительную долю своего довоенного танкового парка - по некоторым оценкам, до 40 процентов, она, вероятно, сохраняет часть своих запасов танков после 2011 года, а также большое количество танков времен холодной войны. Завод "Уралвагонзавод" может изготовить за месяц 20 танков, тогда как армия рф теряет за этот период почти 150 единиц", - отчитываются специалисты.

"Хотя точный подсчет нынешних военных запасов москвы не доступен в открытом доступе, было приблизительно подсчитано, что по состоянию на февраль 2023 года общее количество самолетов в распоряжении кремля было в 13-15 раз больше, чем у Киева. У россии почти в 7-8 раз больше танков и в 4 раза больше боевых бронированных машин, а ее военно-морской флот в 12-16 раз превышает украинский", - отмечают аналитики.

Эксперты добавляют, что кремль может иметь проблемы с производством беспилотников, ракет и средств радиоэлектронной борьбы из-за нехватки микрочипов. В начале войны в феврале 2022 года российские войска имели примерно 2000 военных беспилотников всех типов. К концу 2022 года несколько сотен из этих беспилотников были уничтожены украинской ПВО, средствами РЭБ или из-за ошибок российских пилотов, указано в отчете. Тем не менее «Орлан-10» и беспилотники-камикадзе «Ланцет-3» - продолжают летать в Украине, указывая на то, что эта ключевая воздушная способность отвечает по крайней мере частично требованиям москвы в отношении боевых задач, отмечают аналитики.

Как указано, москва все еще имеет значительную степень адаптивности к западным санкциям, пользуясь своими довоенными запасами более старого оборудования, а также странами, желающими поставлять им товары и технологии ограниченного двойного использования через сеть незаконных поставок.

Учитывая существующие возможности и ограничения россии, она, вероятно, выберет более медленную кампанию по истощению Украины, оказывая давление на Киев и его западных партнеров, отмечают в CSIS.

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